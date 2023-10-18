Рятувальники знайшли тіло третьої жертви російського авіаудару по Дружелюбівці на Харківщині

Рятувальники знайшли тіло третьої жертви російського авіаудару по селі Дружелюбівка, що на Харківщині.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Окупанти вдарили керованою авіабомбою по селу 15 жовтня. Спершу було відомо про двох загиблих.

Нині знайшли ще одну жертву - це 31-річний син убитих росіянами людей.

Прокуратура додала, що тривають слідчі дії.

Нагадаємо, рашисти атакували населений пункт уночі. Тоді була ще одна потерпіла. Її з осколковими пораненнями забрали до лікарні.

За останні два тижні Росія значно посилила наступ у напрямку Куп'янськ-Лиман на Харківщині, повідомляло британське Міноборони.