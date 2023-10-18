Одеський суд призначив пропагандисту Стремоусову довічне позбавлення волі за державну зраду

Вирок також передбачає конфіскацію майна і ще може бути оскаржений. У листопаді 2022 року повідомлялось про те, що Стремоусов начебто загинув у ДТП.

Сьогодні, 18 жовтня, Малиновський районний суд Одеси ухвалив вирок, яким визнав винним Стремоусова Кирила Сергійовича у державній зраді та у колабораційній діяльності.

Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні in absentia (за відсутності обвинуваченого). Зазначається, що при цьому судом було вжито всіх заходів про виклик обвинуваченого у судові засідання.

Під час судових дебатів сторона обвинувачення просила визнати Стремоусова винним та призначити відповідне покарання в межах санкцій осудних статей.

В свою чергу, захисник Стремоусова просила постановити виправдовувальний вирок у відношенні обвинуваченого.

Оцінивши докази, які були подані сторонами кримінального провадження, суд дійшов висновку про винуватість громадянина у скоєнні кримінального правопорушення та призначив йому покарання за сукупністю кримінальних правопорушень у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений в установленому законом порядку.

Як відомо, у 2022 році окупанти призначили Стремоусова "заступником адміністрації Херсонської області". У листопаді того ж року зрадник начебто загинув в ДТП.