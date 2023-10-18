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Міноборони прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard

Відповідні накази підписав міністр Рустем Умєров. Ці танки, зокрема, призначені для прориву укріплених позицій противника. 

Міноборони прийняло на озброєння три модифікації танків Leopard
Ілюстративне фото: іспанські танки Leopard 2
Фото: ДПСУ

Міноборони прийняло на озброєння для ЗСУ чергові зразки бронетехніки – танки Leopard 2А6, Leopard 2А5 та Leopard 1А5. 

Про це повідомляє пресслужба міністерства. 

“Ці танки Україна отримала від західних партнерів, і вони ефективно зарекомендували себе в боях. Тим, що міністерство приймає ці танки на озброєння, ми декларуємо на довгострокову перспективу намір мати сучасну та високотехнологічну зброю”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що танки Leopard модифікацій 2А6, 2А5 та 1А5 призначені для прориву укріплених позицій противника, знищення вогневих точок, техніки та живої сили ворога, швидкої організації оборонних рубежів.

Як відомо, у вересні міністр оборони Данії підтвердив проблеми з танками Leopard 1A5, які отримала Україна. У 12 з 20 є несправності.

Нагадаємо, нещодавно Пентагон повідомив, що всі обіцяні Америкою танки Abrams вже в Україні. «Абрамси» обіцяв передати Україні Джо Байден.

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