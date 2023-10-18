Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Результати виборів у Польщі. Україні рано радіти
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
Вибори у Польщі: проєвропейський Туск заявляє про перемогу, сподіваючись на коаліцію
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
У Раді не вистачило голосів за те, щоб забрати військовий ПДФО у громад
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
ФСБ у рясах. Як не програти вирішальний бій у парламенті?
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Керівник ізраїльського агентства безпеки “Шабак” Ронен Бар взяв на себе відповідальність за напад ХАМАС
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Посол спростував інформацію ЗМІ про те, що Зеленському відмовили у візиті до Ізраїлю (оновлено)
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Біньямін Нетаньяху провів розмову із Путіним
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Питання заборони УПЦ МП голосуватиметься першочергово, - джерела
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
Залужний показав відео пусків ATACMS по російських окупантах (оновлено)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Справа розстрілів на Інститутській. Суд оголосив вироки 5 ексберкутівцям. Жоден не отримав тюремний термін

Ув'язнення призначили лише трьом обвинуваченим - Янішевському, Аброськіну та Зінченку, які з 2019 року втекли до Росії.

Справа розстрілів на Інститутській. Суд оголосив вироки 5 ексберкутівцям. Жоден не отримав тюремний термін
\Іван Пантелєєв витягує смертельно пораненого Богдана Вайду на Інститутській.
Фото: надано автором

Святошинський районний суд оголосив вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, повідомляє LB.ua.

Обвинувачені - заступник командира полку Олег Янішевський та четверо беркутівців київської спецроти: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура, Олександр Маринченко.

З них трьох судять заочно, так як обвинувачених звільнили з-під варти в грудні 2019 року в рамках обміну полоненими з Росією.

Так, Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення та позбавлення усіх звань. Павлу Аброськіну - 15 років ув'язнення. Його також позбавили права обіймати посади три роки. Сергію Зінченку - 15 років, позбавлення права обіймати посаду 3 роки та позбавленням звання.

Беркутівців Сергія Тамтуру й Олександр Маринченка, які повернулися в Україну, суд виправдав.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській було вбито 48 людей, ще 80 людей отримали поранення. Слідство з’ясувало, що всі постріли були здійснені з сектору, де розташовувся "Беркут".

Докладніше про перебіг цієї справи читайте тут: Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану. Частина 3

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies