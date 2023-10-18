Справа розстрілів на Інститутській. Суд оголосив вироки 5 ексберкутівцям. Жоден не отримав тюремний термін

Ув'язнення призначили лише трьом обвинуваченим - Янішевському, Аброськіну та Зінченку, які з 2019 року втекли до Росії.

Святошинський районний суд оголосив вирок у справі розстрілів на Інститутській 20 лютого 2014 року, повідомляє LB.ua.

Обвинувачені - заступник командира полку Олег Янішевський та четверо беркутівців київської спецроти: Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Сергій Тамтура, Олександр Маринченко.

З них трьох судять заочно, так як обвинувачених звільнили з-під варти в грудні 2019 року в рамках обміну полоненими з Росією.

Так, Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення та позбавлення усіх звань. Павлу Аброськіну - 15 років ув'язнення. Його також позбавили права обіймати посади три роки. Сергію Зінченку - 15 років, позбавлення права обіймати посаду 3 роки та позбавленням звання.

Беркутівців Сергія Тамтуру й Олександр Маринченка, які повернулися в Україну, суд виправдав.

Нагадаємо, 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській було вбито 48 людей, ще 80 людей отримали поранення. Слідство з’ясувало, що всі постріли були здійснені з сектору, де розташовувся "Беркут".

Докладніше про перебіг цієї справи читайте тут: Надзвичайний процес, або Що відбулося з головною справою Майдану. Частина 3