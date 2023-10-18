Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними.

У Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”.

Джерела LB.ua в СБУ підтвердили, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала «бавовну» в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори.

Неподалік від військового аеродрому «Халіно» розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними - зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору.

Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. При цьому російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотники».

Нагадаємо, вчора Сили спецоперацій повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську. Окупанти понесли значні втрати у техніці та живій силі, зокрема, були знищені 9 вертольотів.