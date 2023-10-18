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18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними. 

18 пропущених: у Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”, – джерела
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Генеральний штаб ЗСУ

У Курській області дрони від СБУ атакували військовий табір біля аеродрому “Халіно”.

Джерела LB.ua в СБУ підтвердили, що саме Служба безпеки сьогодні вночі організувала «бавовну» в польовому таборі росіян біля села Постоялі двори. 

Неподалік від військового аеродрому «Халіно» розміщувались до 3 тис. російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.

Наразі точна кількість ворожих втрат уточнюється, але очевидно, що ураження були потужними - зафіксовано щонайменше 18 влучань дронів СБУ по табору. 

Всю ніч росіяни з навколишніх сіл обговорювали у соцмережах звуки вибухів. При цьому російська влада відрапортувала, що ППО «збила всі безпілотники». 

Нагадаємо, вчора Сили спецоперацій повідомили подробиці успішного ураження ворожих аеродромів в Бердянську та Луганську. Окупанти понесли значні втрати у техніці та живій силі, зокрема, були знищені 9 вертольотів. 

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