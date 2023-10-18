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Більшість українців зараз хочуть у НАТО, ніж у ЄС, - опитування

Також майже 80% опитаних вважають, що Україна і Росія повинні мати кордони, митниці, візи тощо.

Більшість українців зараз хочуть у НАТО, ніж у ЄС, - опитування
Фото: EPA/UPG

Хоча абсолютна більшість українців підтримують вступ і в Європейський Союз, і в НАТО (і ці процеси є пов’язаними та паралельними для України), проте більш пріоритетним наразі вважають вступ до Альянсу.

Про це свідчать результати опитування Київського інституту соціології.

Так, 54% опитаних вважають, що наразі більший пріоритет – членство в НАТО. Віддають перевагу членству в ЄС – 24%. Решта респондентів або відповіли "ні те, ні інше" або не змогли взагалі відповісти.

При цьому у всіх регіонах більше тих, хто віддає перевагу НАТО перед ЄС.

Крім того, більшість українців висловилися за відмежовування від Росії. Так, наразі майже 80% опитаних вважають, що Україна і Росія повинні мати кордони, митниці, візи тощо.

Разом з цим у світоглядному вимірі дискутується питання взагалі щодо належності Росії до Європи. Респондентам ставилося запитання, чи вважають вони РФ частиною Європи за чотирма критеріями (або респондента також могли назвати свій варіант).

Отже, хоча б за одним з критеріїв 59% вважають Росію частиною Європи, а 41% українців узагалі за жодним критерієм не вважають Росію Європою. При цьому переважно йдеться про географію: 48% українців вважають Росію географічно Європо, а 47% так не вважають. Водночас, лише 10-14% українців вважають Росію Європою політично, культурно чи за перебуванням у системі цінностей.

Нагадаємо, видання Politico повідомило, що ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України до кінця року. Раніше президентка Європарламенту Роберта Мецола висловлювала очікування, що ЄС почне переговори про вступ із Україною уже в грудні. Мецола хоче, щоб офіційні переговори почалися до Різдва.

Рішення залишається за міністрами ЄС, які офіційно зустрінуться в грудні після публічного звіту в жовтні про прогрес України в реформуванні судової системи, приборканні корупції та відкритті ринків.

У липні США назвали реформи, які Україна повинна провести для приєднання до НАТО. При цьому в Білому домі зауважили, що членство в Альянсі в найближчій перспективі не є можливим, оскільки це втягнуло б НАТО у війну з Росією

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