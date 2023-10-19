Здатність росіян охороняти Кримський міст під загрозою через винахідливість українських спецслужб, − британське міноборони

Міст є значним тягарем для РФ і вимагає багатокомпонентного захисту.

Кримський міст залишиться життєво важливою ланкою у підтримці російської окупації Криму та її військ на півдні України. Однак здатність росіян охороняти його перебуватиме під загрозою через винахідливість українських служб безпеки.

Про це йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії.

Британці зазначають, що нещодавно віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін заявив, що збитки, завдані Україною в липні ударом по Кримському мосту, усунули достроково.

Однак хоча міст повністю працездатний, його використання досі обмежене через процедури, запроваджені після першого українського нападу у жовтні 2022 року. Вантажівки та паливо, як і раніше, перевозять пороми.

Кримський міст є значним тягарем для росіян і вимагає багатокомпонентного захисту, зокрема використання систем протиповітряної оборони та підрозділів, які інакше були б розгорнуті в іншому місці.

“Впевненість російських сил безпеки у своїй здатності захистити цю велику та вразливу структуру, як і раніше, перебуватиме під загрозою через винахідливість українських військових та служб безпеки”, − зазначили у міністерстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 19 October 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/SVjVJWF7z0 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 19, 2023

Нагадаємо, речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила раніше, що Кримський міст отримав суттєві пошкодження, і вже не буде функціонувати так повноцінно, як раніше. Вона зазначила, що у моста "залишилось не так багато часу".