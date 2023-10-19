Уночі окупанти атакували Україну "Іскандерами", "Шахедами" та керованими авіаційними та зенітними ракетами

Повітряні сили знищили одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА "Shahed-136/131".

З 20:00 18 жовтня по 5:00 19 жовтня 2023 року окупанти атакували Україну балістичними ракетами Іскандер-М, ударними БпЛА типу “Shahed”, керованими авіаційними та зенітними ракетами.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Усього в ударі по промислових, інфраструктурних, цивільних та військових об’єктах зафіксовано 17 засобів повітряного нападу:

5 балістичних ракет Іскандер М;

1 зенітна керована ракета С-300;

1 керована авіаційна ракета Х-59;

1 крилата ракета (тип уточнюється);

9 ударних БпЛА “Shahed-136/131”.

Атаковано об’єкти у Донецькій, Миколаївській, Сумській, Дніпропетровській та Запорізькій областях. Про наслідки та потерпілих повідомлятимуть місцеві військові адміністрації.

Силами та засобами Повітряних Сил у взаємодії із протиповітряною обороною інших складових Сил оборони знищено чотири повітряні цілі: одну керовану авіаційну ракету Х-59 і три ударні БпЛА “Shahed-136/131”.

Нагадаємо, минулої ночі збройні сили знищили 6 "Шахедів" та керовану авіаційну ракету ворога.