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Внаслідок російського обстрілу на Миколаївщині загинули двоє людей (оновлено)

Ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. 

Внаслідок російського обстрілу на Миколаївщині загинули двоє людей (оновлено)
Фото: Анна Стешенко

Ввечері 18 жовтня, о 20:30, росіяни завдали удару по населеному пункту Степівської громади Миколаївської області. 

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

“Загинула жінка, її рятувальники деблокували з під уламків зруйнованої будівлі”, - написав Кім.

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Він додав, що, ймовірно, ще одна людина знаходиться під завалами. Крім того, наразі відомо про одного пораненого.

Також російським обстрілом пошкоджено житлові будинки та сільгосппідприємство.

Наразі більш детальна інформація уточнюється.

Оновлено 00:25 "В закладі харчування під завалами загинуло дві особи, одна особа постраждала", - повідомили в ДСНС

Як раніше повідомлялось, росіяни вдарили ввечері 18 жовтня по Корабельному району Херсона. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік. Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.

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