Це 351-й спортивний об'єкт, який постраждав від початку повномасштабного вторгнення росіян.

Через ракетний обстріл росіян зруйнована спортивна база "Динамо" у Запоріжжі.

Про це повідомив міністр спорту України Вадим Гутцайт.

“Це чергова спроба окупантів знищити наше олімпійське майбутнє. Але ніхто не зламає нашого духу. Українці завжди показують надлюдську силу і відвагу”, - написав Гутцайт.

Він додав, що це 351-й спортивний об'єкт у 14 областях України, який постраждав від початку повномасштабного вторгнення росіян.

Фото: Вадим Гутцайт

Фото: Вадим Гутцайт

Фото: Вадим Гутцайт

Нагадаємо, у ніч на 18 жовтня російські війська завдали шість ракетних ударів по Запоріжжю. Один із ударів припав на багатоповерховий будинок у центральній частині міста. Наразі відомо про 5 загиблих та 5 поранених внаслідок чергового російського злочину.