Головна справа Майдану: як упродовж восьми років судили п’ятьох ексберкутівців і чому жодного не відправили в тюрму

Як і скільки тривало слідство в цій справі, що відомо про обвинувачених і що вирішив суд – читайте далі.

І хоч чотирьох з них визнали винними в частині інкримінованих злочинів, згідно з вироком, жоден підсудний не піде за ґрати.

«Дуже цінним в ході нашого судового процесу було встановлення наступних моментів. Ми чітко встановили відсутність будь-якої третьої сили під час подій 20 лютого. Будь-якої стрільби своїх по своїх, в обидва боки, ми не встановили жодного поранення чи вбивства з готелю "Україна". Ми спростували існування грузинських, американських, литовських, російських і інших інопланетних снайперів в готелі "Україна" чи десь поруч. Це дуже прикро визнавати, але 48 українських громадян вбили саме українські міліціонери», – написала напередодні Євгенія Закревська, голова громадського обʼєднання «Адвокатська дорадча група», що представляє інтереси родин Героїв Небесної сотні у справах Майдану.

18 жовтня Святошинський районний суд Києва оголосив вироки п’ятьом ексберкутівцям , обвинуваченим у розстрілах людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року. Того дня від куль загинули 48 людей, 80 отримали поранення. Правозахисники називають цю справу головною серед розслідувань злочинів на Майдані.

Справа, яку мали завершити 2020 року

Зінченка й Аброськіна заарештували навесні 2014 року. Разом з ними – їхнього командира Дмитра Садовника, який того самого року втік у Росію, щойно суддя Печерського суду Світлана Волкова змінила йому запобіжний на домашній арешт.

У першій половині 2015-го правоохоронці затримали Тамтуру, Маринченка і Янішевського.

Того року до суду дійшла й справа проти Аброськіна і Зінченка. 2016-го її об'єднали з обвинуваченням Маринченка, Тамтури і Янішевського – і почали слухати спочатку.

Фото: Олександр Рудоманов Павло Аброськін, Сергій Зінченко, Олександр Маринченко, Сергій Тамтура, Олег Янішевський під час засідання суду, 16 липня 2019

Зазначимо, справа не мала обійтися п'ятьма підсудними. Слідство підозрювало 26 беркутівців, які 20 лютого 2014 року були на Інститутській зі зброєю. Утім напередодні затримання 20 силовиків з командиром ПМОП "Беркут" Сергієм Кусюком утекли до Росії.

Адвокати ж наголошували, що правоохоронці знали прізвища цих беркутівців ще 2014-го, але не затримували їх.

"Із 2014 року була протидія з боку МВС, яке не забезпечило допиту своїх колишніх працівників, хоча про це просила ГПУ. У результаті підозрювані так довго перебувають на волі, хоча їм інкримінують вчинення особливо тяжких злочинів", – пояснював адвокат "Небесної сотні" Павло Дикань.

Розгляд справи тривав близько чотирьох років через велику кількість потерпілих. За цей час провели понад 200 судових засідань. У 2020 році планували завершити допит свідків, допитати обвинувачених і провести дебати.

Але 28 грудня 2019 року Апеляційний суд змінює запобіжний захід підсудним, їх випускають під особисте зобов'язання. Оголошують, що їх передають на непідконтрольну Україні територію в рамках обміну полоненими. Це поставило під загрозу судовий процес.

"Коли для обміну таким людям змінюють запобіжний захід, юридична складова синхронізується з фактичною складовою. А беркутівці не є ні учасниками конфлікту, ні постраждалими. І їхні злочини не пов'язані з конфліктом. Виходить, що є вимога від РФ обміняти людей, які проходять у кримінальних провадженнях, жодним чином не прив'язаних ні до АТО, ні до збройного конфлікту, ні до протистояння. Тому що інкриміновані події відбулися до початку конфлікту. А це вже втручання у внутрішню політику України. Це втручання в незалежність суду, в незалежність прокуратури, підважується доведення будь-якої кримінальної справи в Україні до кінця", - зауважувала адвокатка Євгенія Закревська.

Фото: Незалежний громадський портал Представник потерпілих Євгенія Закревська і прокурори головної військової прокуратури в засіданні 10.03.2020 р.

Вирок суду

Після обміну Маринченко і Тамтура повернулися до Києва. З тих пір розгляд справи щодо інших трьох - Аброськіна, Зінченка та Янішевського - відбувався заочно.

18 жовтня, за рішенням суду, Олегу Янішевському призначили довічне ув'язнення та позбавлення усіх звань. Павлу Аброськіну - 15 років ув'язнення. Його також позбавили права обіймати посади три роки. Сергію Зінченку - 15 років, позбавлення права обіймати посаду 3 роки та позбавленням звання. Тобто, всі троє, які мали би сісти за ґрати, зараз в Росії.

Фото: надано автором Іван Пантелєєв витягує смертельно пораненого Богдана Вайду на Інститутській.

Сергія Тамтуру суд виправдав. "Визнати невинуватим у пред'явленому обвинуваченні вчиненому злочині та виправдати його з підстав недоведення того, що ці злочини вчинені обвинуваченим", - оголосив суддя Сергій Дячук.

Олександра Маринченка суд виправдав по декількох статтях, в яких його обвинувачували. Втім, його визнали винним у частині другій статті 365 Кримінального кодексу - "Перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу". Вирок - 5 років позбавлення волі.

Втім, у строк відбування покарання Маринченку зарахувати строк його попереднього ув'язнення - з 23 лютого 2015 року до 28 грудня 2019 року з розрахунку 1 день попереднього ув'язнення за два дні позбавлення волі.

"Вважати Маринченка таким, що повністю відбув призначене судом за даним вироком основне покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років", - оголосив Дячук.

Фото: Сергій Нужненко Александр Маринченко

Проте ще з 2019 року суд пом'якшував умови для Тамтури та Маринченка - спершу Тамтуру у липні відпустили під домашній арешт, через пару місяців дозволили зняти електронний браслет. Маринченка відпустили під домашній арешт 19 грудня 2019 року.

Судді дотримувалися схожої аргументації, як у адвокатів підсудних - що доказів недостатньо, їхня зброя зникла, і що з їх автоматів вбивали людей. Все ж суд зробив висновок, що обвинувачення стосовно Маринченка і Тамтури у порівнянні з іншими доведено в меншому обсязі.

"По трьом (Янішевський, Зінченко, Аброськін) є докази, що саме з цих автоматів стріляли. Автомати знищені, кулі знайдені. Зброю Тамтури не знайшли. А якщо вона не зникла, якщо він з неї стріляв - а ми ще не вивчили цю експертизу по гільзам - як можна зробити висновок, що по ньому недостатньо доказів?", - пояснював у 2019-му прокурор Яніс Сімонов.

Тоді прокурори наголошували, що йдеться про змову при виконанні злочинного наказу, який виконували всі п’ятеро.

Фото: Тетяна Безрук Прокурор Яніс Сімонов (у чорній масці) та прокурор Ігор Земсков (у білій масці)

Що далі

Родини загиблих на Майдані обурив такий вирок суду.

"З вироком не погоджуюся, за що загинули наші рідні? Напевно, що немає в Україні справедливого покарання. Тому що наші рідні загинули, а ті, хто ці злочини вчиняв, вони зараз навіть на волі. Немає слів… Ми будемо подавати на апеляцію і боротися за справедливе рішення… Я очікувала довічного ув’язнення для всіх", - поділилася Наталя, дружина загиблого героя Небесної Сотні Володимира Чаплінського, пише "Слідство.Інфо".

Наміри оскаржувати вироки в апеляції підтверджує прокурор Олексій Донський. А серед підстав і те, що суд не визнав винними беркутівців у деяких статтях, у яких їх обвинувачувати.

"Кваліфікація злочину, яку сторона вважає беззаперечною і доведеною — це дії щодо терористичного акту. Ці дії були інкриміновані всім обвинуваченим, оскільки, на наше переконання, невибіркове застосування зброї упродовж півтори години відносно необмеженої кількості беззбройних протестувальників — це є нічим іншим, ніж терористичний акт. Ніяким іншим мотивом ці дії не можна пояснити. Водночас судом виправдано всіх обвинувачених у вчиненні теракту", – цитує Донського "Слідство. Інфо".