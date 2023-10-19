У Дніпровському районі Дніпропетровщини пролунав вибух, – ОВА

У Дніпровському районі Дніпропетровської області пролунав вибух, спалахнула пожежа.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, попередньо загиблих та поранених немає.

"Всі деталі з'ясовуємо. А поки вкотре прошу – зберігайте інформаційну тишу. Жодних дописів, фото чи відео. Це і ваша власна безпека", – наголосив Лисак.

Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини та здійснили ракетну атаку по Павлограду. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Минулося без загиблих та поранених.