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У Дніпровському районі Дніпропетровщини пролунав вибух, – ОВА

Попередньо – без жертв.

У Дніпровському районі Дніпропетровщини пролунав вибух, – ОВА
Ілюстративне фото
Фото: Сергій Лисак

У Дніпровському районі Дніпропетровської області пролунав вибух, спалахнула пожежа.

Про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, попередньо загиблих та поранених немає.

"Всі деталі з'ясовуємо. А поки вкотре прошу – зберігайте інформаційну тишу. Жодних дописів, фото чи відео. Це і ваша власна безпека", – наголосив Лисак.

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Нагадаємо, цієї ночі окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини та здійснили ракетну атаку по Павлограду. Є руйнування на інфраструктурному об'єкті. Минулося без загиблих та поранених.

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