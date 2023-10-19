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ЗСУ ліквідували російського терориста "Бабая"

Повідомляється, що бойовик загинув на Запорізькому напрямку.

ЗСУ ліквідували російського терориста "Бабая"
Фото: tsn.ua

Збройні сили України ліквідували російського терориста на прізвисько "Бабай", який  брав участь в окупації Криму, а також воював на Донбасі.

Про це повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан.

Також про смерть "Бабая" написали російські ЗМІ. Повідомляється, що він загинув  на Запорізькому напрямку.

"Бабай" (справжнє ім'я Олександр Можаєв) народився 1977 року в Білоріченську.  Під час окупації Криму та війни на Донбасі він командував так званою "Вовчею сотнею". У 2014 році був змушений залишити окупований Донбас через конфлікти і втекти у Крим, а потім - у ріднний Білоріченськ.

Вже наступного року терорист жалівся, що в Росії йому не вистачає грошей на утримання сім'ї.

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