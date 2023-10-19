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​У результаті обстрілів Миколаївщини загинули двоє людей, одну поранено

Пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктур

​У результаті обстрілів Миколаївщини загинули двоє людей, одну поранено
Фото: Анна Стешенко

У Миколаївській області внаслідок ракетного удару по Степівській громаді загинуло двоє людей, одна дістала поранення.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Увечері, 18 жовтня, о 20:30 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучення зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло двоє людей, поранення дістала одна людина. Унаслідок удару також пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та іншу цивільну інфраструктуру", - написав він у Telegram.

Той самий населений пункт був пізніше атакований ударним дроном.

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"Уночі, 19 жовтня, близько 02:40 у цьому ж населеному пункті внаслідок падіння уламків ударного БПЛА типу "Shahed-136/131" виникла пожежа покрівлі неексплуатованої одноповерхової складської будівлі. Без постраждалих", зазначив Кім.

Також росіяни вночі завдали ракетного удару по місту Миколаїв.

"Вночі, 19 жовтня, о 00:55 місто Миколаїв зазнало ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа неексплуатованої складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки. Без постраждалих", - уточнив Кім.

Обстрілу також зазнали Куцурубська та Очаківська громади, постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 18 жовтня росіяни вдарили по Корабельному району Херсона. В результаті влучання у будинок під завалами опинився чоловік. Постраждалого дістали і доправили до медичного закладу.

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