Протягом доби ворог атакував 12 областей України, – ОВА

Уночі ворог атакував Хмельницьку область "шахедами". Працювали сили ППО. Руйнувань та постраждалих немає, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Полтавській вночі ворог атакував ракетами та БпЛА Миргородський район. Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, проте уламки ракети пошкодили декілька приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них – десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає.

У Кіровоградській вночі ворог атакував ракетами і дронами. Працювала ППО. Є збиття, дані щодо влучань уточнюються. Руйнувань цивільної інфраструктури немає.

У Чернігівській за добу – два обстріли (п'ять вибухів). Ворог двічі запускав некеровані авіаційні ракети – вибухи зафіксовано у Семенівській та Новгород-Сіверській громадах. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській зросла кількість авіаційних ударів ворога по визволених селах. За учора постраждали Надія, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. За добу противник здійснив 136 обстрілів (563 снаряди).

У Харківській минулої доби на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Уди, Вовчанські Хутори, Гатище, Бударки. На Куп’янському напрямку українські воїни відбили понад 15 атак ворога в районах Синьківки та Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Синьківка, Кучерівка, Іванівка. Авіаційних ударів зазнали Піщане, Дружелюбівка, Чернещина. Вчора зранку госпіталізовано 65-річна жінка, яка зазнала поранення внаслідок обстрілу. Вчора вдень рашисти обстріляли Глушківку. Пошкоджено приватний житловий будинок, гараж. Внаслідок обстрілів Вовчанська пошкоджено багатоквартирний та приватний будинок. Увечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по Чернещині. Пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. У Кам'янці хлопець 14 років наступив на міну типу "Пелюстка". Госпіталізований з травматичною ампутацією стопи.

У Запорізькій окупанти завдали 134 ударів по 23 населених пунктах області. По території Гуляйполя, Оріхова, Новоандріївки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Роботиного, Кам'янського, Степового, Плавнів, Малих Щербаків та інших прифронтових міст та сіл прийшлося 111 артобстрілів. Ворог здійснив ракетні удари по Дніпровці та Придолинівці, сім БпЛА-атак по Гуляйполю, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Червоному та Степовому, дев'ять РСЗВ-обстрілів Оріхова, Новоданилівки, Роботиного, Білогір'я й Малої Токмачки, а також вгатив п'ятьма авіаснарядами по Оріхову, Новодарівці та Малій Токмачці. Внаслідок артудару військовослужбовців рф по Малій Токмачці поранення отримала 76 річна жінка.Надійшло шість повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Сумській вночі росіяни здійснили два мінометних обстріли Краснопільської громади. Зафіксовано 13 вибухів. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 85 вибухів. Обстрілів зазнали Великописарівська, Шалигинська, Юнаківська, Краснопільська громади. Без наслідків

Дніпропетровську вночі агресор атакував область ракетами. Одну збили військові з ПвК "Схід". Інша поцілила по території Дніпровського району. П'ять разів ворог бив по Нікопольському району. Застосував важку артилерію та реактивні системи залпового вогню "Град". У Нікополі пошкоджені по два магазини та кафе, приватне підприємство, релігійна установа, транспортний об'єкт, сквер. Понівечені п'ятиповерхівка, три приватні будинки, господарська споруда, авто та зупинка транспорту. Зачепило газопровід та чотири лінії електропередач. Без світла залишилися майже півтори тисячі родин. У Марганецькій громаді побиті дві оселі, релігійний об'єкт та електромережі. Вчора вдень ворог скерував важку артилерію на Нікопольський та Криворізький райони. У першому поцілив по районному центру, Покровській та Марганецькій громадах. Загалом там пошкоджено 20 приватних будинків, п'ять господарських споруд і складське приміщення. Побиті й лінії електропередач. У трьох селах без світла залишилося майже 1900 родин. Частково їх вже заживили. Через обстріл були знеструмлені й деякі оселі у Грушівській громаді Криворізького району, фахівці відновили мережі.

У Донецькій минулої доби під вогнем рашистів – 18 населених пунктів: Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Слов’янськ, Торецьк, Часів Яр, Курахівка, Очеретине, Архангельське, Верхньокам’янське, Ганнівка, Диліївка, Колодязі, Маркове, Нетайлове, Новоселівка Перша, Новоукраїнка, Соловйове. Пошкоджено 25 житлових будинків (з них три – багатоквартирні), цех ТОВ "Універсал-Керам", господарча споруда, гараж, три цивільних автомобіля, ЛЕП, трансформаторна підстанція, будівля Палацу культури, вантажний автомобіль, церква, котельня, газова труба. На Донеччинаі за добу: четверо поранених.

У Миколаївській вчора вдень та сьогодні вночі ворог завдавав артилерійських обстрілів та з РСЗВ по Очакову та його узбережжю. Постраждалих немає. Також вчора ввечері зафіксовано ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту Куцурубської громади. Без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (514 снарядів), з них по Херсону – дев'ять обстрілів (40 снарядів). Рашисти поцілили у райони 31 населеного пункту області, будівлю навчального закладу у Бериславському районі; підприємство у Херсонському районі, підприємство у Херсоні. Минулої ночі внаслідок удару по Кізомису під вогонь потрапив 79-річний місцевий житель. Його з важкими травмами госпіталізували. Медики провели операцію і продовжують боротися за його життя. Вчора зранку окупанти знову обстріляли з авіації. Випустили дві керовані авіабомби по передмістю Херсона. Є влучання у житлові будинки й об'єкт інфраструктури. Ще 21 КАБ випущено по восьми населених пунктах Бериславського та Херсонського районів. Окупанти вкрили вогнем Золоту Балку. Зафіксовано близько 28 прильотів. Було влучання у приватний будинок і господарські споруди. Також пошкоджено будівлю дитячого садка.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося близько 70 бойових зіткнень. Також ворог завдав чергового ракетно-авіаційного удару по Україні, застосувавши керовані авіаційні ракети Х-59, балістичні ракети "Іскандер-М" та ударні БпЛА типу “Shahed-136/131”. Інформація щодо наслідків цієї терористичної атаки наразі уточнюється.