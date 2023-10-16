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​На Полтавщині через удар росіян постраждали двоє дорослих і дитина

Влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає, проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

​На Полтавщині через удар росіян постраждали двоє дорослих і дитина
Ілюстративне фото
Фото: соцмережі

Російські війська в ніч на 16 жовтня атакували Полтавщину ракетами і безпілотниками. Внаслідок падіння уламків постраждали три людини, зокрема дитина.

Про це повідомив у Telegram голова обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

Він зазначив, що в Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань у цивільну чи критичну інфраструктуру немає. Проте уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків.

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"За попередньою інформацією, постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина. Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає", – написав Пронін.

Нагадаємо, сьогодні вночі російські окупанти атакували Україну з кількох напрямків. Усього зафіксовано застосування однієї балістичної ракети "Іскандер М", п’яти керованих авіаційних ракет Х-59 та 12 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131".

 

Силами та засобами Повітряних Сил знищено дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "шахедів".

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