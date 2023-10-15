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Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд

Сьогодні у Польщі відбулися парламентські вибори.

Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд
Фото: EPA/UPG

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", – повідомив Моравецький у соцмережі Х.

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Нагадаємо, за даними екзит-полу, правляча партія "Право і справедливість" (PiS) Ярослава Качинського, яку підтримали 36,8% опитаних, перемагає на парламентських виборах у Польщі. "Громадянська коаліція" (Koalicja Obywatelska) Дональда Туска отримала 31,6%.

Консервативна партія "Право та справедливість" перебуває при владі з 2015 року.

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