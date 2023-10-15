Сьогодні у Польщі відбулися парламентські вибори.

Прем’єр-міністр Матеуш Моравецький заявив про готовність сформувати новий уряд Польщі за підсумками парламентських виборів.

"Традиційно президент доручає формування уряду партії, яка показала найвищий результат. Ми створимо стабільний уряд, який зможе провести Польщу через різні негаразди", – повідомив Моравецький у соцмережі Х.

Premier @MorawieckiM dla @tvp_info: Taka jest tradycja, że prezydent powierza misję utworzenia rządu partii z najwyższym wynikiem. My będziemy tworzyć stabliny rząd, który będzie potrafił przeprowadzić Polskę poprzez różne przeciwności. pic.twitter.com/09DnUUd0xz — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 15, 2023

Нагадаємо, за даними екзит-полу, правляча партія "Право і справедливість" (PiS) Ярослава Качинського, яку підтримали 36,8% опитаних, перемагає на парламентських виборах у Польщі. "Громадянська коаліція" (Koalicja Obywatelska) Дональда Туска отримала 31,6%.

Консервативна партія "Право та справедливість" перебуває при владі з 2015 року.