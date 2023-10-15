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Митрополит РПЦ Тихон про своє призначення до Криму: їду на курорти Колими

Духівник президента РФ Володимира Путіна митрополит Тихон порівняв окупований Крим з Колимою.

Митрополит РПЦ Тихон про своє призначення до Криму: їду на курорти Колими
Митрополит Тихон та Володимир Путін
Фото: з відкритих джерел

Російський митрополит Тихон (Шевкунов), призначений главою Кримської митрополії РПЦ, порівняв окупований росіянами Крим із Колимою.

Про це пише Крим.Реалії.

"Що таке Крим? Що таке Крим був у Стародавній Греції, у Візантії? Колима! Це Колима! Це для нас він Крим, а для них це було місце, де люди не жили нормально. Посилали туди і Золотоуста, і Климента, Папу Римського "На Колиму!" Ось і мені – на курорти Колими", – заявив Тихон у зверненні до парафіян Псково-Печерського монастиря.

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Нагадаємо, 11 жовтня Синод РПЦ звільнив Тихона з посади голови Псковської митрополії та призначив його керівником Кримської митрополії. Причини цього невідомі.

Митрополита Тихона називали ієрархом РПЦ, наближеним до Володимира Путіна і навіть духівником російського президента. У березні Шевкунов потрапив на кадри першого після початку війни з Україною візиту Путіна до Криму.

Як голова Патріаршої ради з культури митрополит виступав за передачу ікони "Трійця" Андрія Рубльова з Третьяковської галереї у володіння Російської православної церкви.

Журналісти-розслідувачі стверджували, що Тихон отримував мільярди рублів з держбюджету як гранти на свої проєкти.

Митрополит також відомий тим, що заблокував роботу над законом щодо боротьби з домашнім насильством, який мали внести до Держдуми ще наприкінці 2019 року.

На Колимі на далекому сході Росії в роки масових репресій 1932 -1954 розташовувались виправно-трудові табори з особливо важкими умовами життя та праці.

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