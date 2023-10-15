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Попри щоденні ворожі обстріли, жителі прикордонних з РФ територій вчасно отримують допомогу, – Зеленський

"Щоб не відбувалось, українці дбають про одне одного".

Попри щоденні ворожі обстріли, жителі прикордонних з РФ територій вчасно отримують допомогу, – Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Кожного дня наші міста, села в прикордонних областях із Росією та вздовж лінії фронту зазнають терористичних ударів окупанта. І кожного дня там надається допомога нашим людям.

Про це заявив у вечірньому зверненні президент України Володимир Зеленський.

"Щоб не відбувалось, українці дбають про одне одного, і держава залишається функціональною. Україну не здолати, бо не здолати наших людей", – сказав глава держави.

Зеленський закликав подякувати всім, хто "працює заради людей, хто захищає життя".

"Наші рятувальники, лікарі, медичні сестрички й медбрати, волонтери, поліцейські, працівники комунальних служб, енергетики – ті, без кого не було б нормального життя. Усі важливі. Усі заслуговують на вдячність.

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І всі наші воїни. Кожен і кожна, хто зараз у бою та на бойових постах, на бойових завданнях. Хто рятує наших військових після поранень. Хто тренує. Хто ремонтує техніку, забезпечує діяльність наших бойових бригад. Від Харківщини до Херсонщини. Це і Купʼянськ, це позиції на донецьких напрямках, це Авдіївка. Я дякую хлопці за вашу міцність і за дуже значне знищення окупанта! Це наша Марʼїнка. Напрямки на Запоріжжі. Дякую всім, хто бʼється заради нашої держави й людей! Слава нашому могутньому народу".

Нагадаємо, вчора у вечірньому зверненні президент подякував партнерам за нові рішення про підтримку України, які були ухвалені цього тижня.

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