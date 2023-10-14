Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні подякував партнерам за нові рішення про підтримку України цього тижня.

“Всі лідери, які нам допомагають, повністю поінформовані щодо актуальної ситуації на полі бою. Світ розуміє, до чого готується Росія та які терористичні ходи може планувати. Знаємо й те, як відповідати окупанту. І будемо відповідати потужно”, - сказав президент.

Також він зазначив, що у час, коли терор розповзається світом, важливо, щоб світ давав максимально однозначний сигнал, що захист від терору ніде не ослабне.

Окремо глава держави подякував українським воїнам.

“Звичайно, наші воїни. На всіх напрямках, де зараз особливо гаряче. Авдіївка, Мар’їнка, інші ключові точки Донеччини. Кліщіївка, Курдюмівка, Андріївка. Старомайорське. Звичайно, Куп’янський напрямок. Запорізька область – Оріхів, Роботине, Вербове, Новопрокопівка. Дякую всім, хто тримає позиції, знищує російські війська. Кожен день цих битв – це життя. Життя, які віддаються заради нашої держави. І це життя всієї України, яке рятується щодня, щоночі кожним успішним боєм” - зазначив президент.

Нагадаємо, ввечері Генштаб повідомив, що протягом доби відбулось 43 бойових зіткнення. При цьому Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку.