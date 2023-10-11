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Київський апеляційний суд залишив нардепа Шуфрича під вартою

Нардепа звинувачують у державній зраді.

Київський апеляційний суд залишив нардепа Шуфрича під вартою
Фото: Віталій Носач

Київський апеляційний суд вирішив не змінювати запобіжний захід народному депутатові Нестору Шуфричу, передає "РБК-Україна".

Шуфрича залишили під вартою. 

Нардепа звинувачують у державній зраді.

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Нагадаємо, минулого місяця СБУ прийшла до нього з обшуками. Депутат фігурує в справі про російську агентурну мережу, створену колишнім народним обранцем, співробітником російської ФСБ Володимиром Сівковичем.

Печерський районний суд Києва на два місяці заарештував Шуфрича. При цьому для нього не передбачили можливість внесення застави.

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