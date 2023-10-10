До 8 листопада маємо зробити все, щоб навіть скептики підтримали членство України в ЄС, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності", експрезидент Петро Порошенко, який перебуває з візитом у Брюсселі, у коментарі журналістам повідомив, що 8 листопада Єврокомісія ухвалить рекомендації щодо початку переговорів з Україною про членство в Євросоюзі. До цього часу треба зробити все, щоб навіть ті європейські політики, які скептично налаштовані щодо членства України, визнали прогрес України, відзначив він.

Порошенко обговорив процес підготовки до передвступних переговорів під час зустрічей з Єврокомісаром Олівером Варгеї, Генеральним директором Єврокомісії з питань сусідства та розширення Гертом Купманом, а також з депутатами Групи друзів України у Європарламенті, повідомляє пресслужба "ЄС".

Експрезидент при цьому наголосив, що Україні потрібне повноцінне членство, а не якийсь другорядний варіант.

«Ми робимо все можливе для того, щоб Україна трималася дуже високо в порядку денному. Ми дуже детально обговорили, що нам треба встигнути до рішення Єврокомісії по рекомендації Європейської Ради до початку переговорів про вступ до ЄС. Рішення щодо цих переговорів буде ухвалене 8 листопада. І до 8 листопада ми маємо зробити все ще величезну домашню роботу», – говорить Порошенко.

«Ми маємо завершити прийняття закону про PEP, ми маємо допрацювати санкції по електронних деклараціях, ми маємо завершити ситуацію із захистом демократії і свободи слова. Є низка речей, які нам треба вдосконалити, в тому числі по національним меншинам. Щоб ми фактично у щоденному режимі координували, що саме треба встигнути до 8 листопада, що саме треба встигнути до рішення в грудні Європейської Ради. Це дозволить Україні розпочати переговори про вступ», – переконаний Порошенко.

За його словами, у розмові з єврокомісаром Варгеї були визначені основні напрямки - верховенство права, права людини, свобода медіа, незалежність антикорупційних органів.

«Я хочу, щоб всі розуміли: 7 критеріїв, які Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн озвучила, це для отримання статусу кандидата. А от для початку переговорів нам треба, щоб Україна була готова. І нам треба переконати навіть скептиків, що зупиняти Україну на цьому процесі ми не дамо, і ми якісно виконаємо свою домашню роботу», – наголосив Порошенко.

Він також повідомив, що у Європарламенті готується велика Резолюція, в яку будуть включені українські питання.

«Ми домовилися почати роботу зі створення позиції, яка буде називатися «спеціальний представник», який матиме таку ж саму сферу відповідальності, як у наших американських партнерів, пані Пріцкер. Тобто спеціальний представник по відновленню, відбудові і конфіскації російських активів», – повідомив Петро Порошенко.

Він назвав кординація з ЄС життєво важливою.

«Це фінансові ресурси, які вимірюються сотнями мільярдів євро, вони мають надійти в Україну для того, щоб ми відновили країну після жахливої агресії», – пояснив Порошенко.

«Парламент України зараз має величезну і відповідальну місію. Саме в руках парламенту знаходиться значний відсоток долі європейського майбутнього України. А нам? Нам треба працювати», – резюмував Порошенко.