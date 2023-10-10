Зеленський підписав закон про відкриття е-декларацій

Раніше Верховна Рада врахувала вето президента щодо цього законопроєкту. Тепер декларації мають відкрити негайно, а не через рік.

Сьогодні, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський підписав закон відкриття е-декларацій.

Про це свідчать картка законопроєкту 9534 на сайті Верховної Ради.

Раніше, 20 вересня, Верховна Рада врахувала вето президента на законопроєкт із відкриттям декларацій через рік. Депутати схвалили рішення відкрити декларації для громадськості негайно.

Зазначимо, попри заклики громадськості, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт із лише частковим відкриттям декларацій. Можливість тримати свої статки прихованими продовжили ще на рік, дозволивши відкрити їх у добровільному порядку. На тлі численних журналістських розслідувань про дороговартісні надбання депутатів за період війни таке рішення викликало обурення, тож петиція із проханням ветувати документ швидко зібрала необхідні для розгляду голоси.