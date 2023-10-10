Зокрема, він зустрінеться з президентом країни Клаусом Йоханнісом. Говоритимуть про безпекову взаємодію.

Сьогодні, 10 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув з візитом до Румунії.

Про це повідомляє пресслужба глави держави.

“Бухарест, Румунія. Офіційний візит до наших добрих сусідів, які підтримали нас у найскрутнішу мить і чия підтримка з часом лише зростає. Буду радий бачити пана Президента Румунії Клауса Йоханніса – у нас великий спектр тем для переговорів”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Україна вдячна Румунії за щиру та масштабну допомогу, яка значно посилює захист, а також – за максимально конструктивну солідарність, яка дає країнам змогу разом бути вагомими донорами безпеки для світу, зокрема продовольчої.

“Ми вже налагодили співпрацю, яка підтримує стабільність багатьох інших народів, і можемо її ще розширити. Говоритимемо сьогодні про подальшу безпекову взаємодію, розвиток авіаційної та інших оборонних коаліцій, посилення нашої ППО, загальну архітектуру безпеки в регіоні Чорного моря та відносини з нашими партнерами”, - повідомив президент.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський у межах участі в ІІІ саміті Європейської політичної спільноти в Гранаді (Іспанія) провів зустріч із прем'єр-міністром Великобританії Ріші Сунаком та обговорив захист судноплавства і страхування суден у Чорному морі.