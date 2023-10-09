Начальника управління Волинської ОВА підозрюють у хабарництві

Упродовж серпня-жовтня 2023 року посадовець Волинської ОВА тричі одержував від підприємця неправомірну вигоду. Вона призначалася за надання дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

Відомо, що сам підприємець займається розробкою документів для отримання суб'єктами господарювання таких дозволів.

Всього задокументовано одержання начальником управління 51 тис гривень. Під час одержання останнього траншу в 19 тис грн його затримали правоохоронці.

Керівник Волинської обласної прокуратури повідомив начальнику одного з управлінь Волинської обласної військової адміністрації про підозру у вимаганні та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України). Суд обрав посадовцю запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

У вересні цього року колишній посадовець військової частини у Білгород-Дністровську вимагав 1500 доларів із військового за переведення до небойового підрозділу.