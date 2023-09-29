Експосадовець військової частини вимагав 1500 доларів із військового за переведення до небойового підрозділу, – прокуратура

Правоохоронці готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

У вересні цього року колишній посадовець військової частини у Білгород-Дністровську вимагав 1500 доларів із військового за переведення до небойового підрозділу.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, за такі кошти він пообіцяв вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, щодо переведення військовослужбовця до іншого – небойового підрозділу.

Правоохоронці затримали його в порядку ст. 208 КПК України після одержання грошей.

Наразі готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Нагадаємо, раніше СБУ заявила про викриття на корупції всього керівництва районної ВЛК на Одещині. Підозри оголошено також ухилянтам, які скористалися “схемою”.