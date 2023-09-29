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На війну в Україні повернулися сотні колишніх вагнерівців, − британська розвідка

Вони повернулися як окремо, так і невеликими групами, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів.

На війну в Україні повернулися сотні колишніх вагнерівців, − британська розвідка
Фото: Центр наспротиву

Останніми тижнями сотні бійців, які раніше були пов’язані з ПВК “Групи Вагнера", почали передислокуватися в Україну як окремо, так і невеликими групами, воюючи на боці різноманітних проросійських підрозділів.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Точний статус передислокованого персоналу невідомий, але, ймовірно, дехто перейшов до частин офіційних сил Міністерства оборони Росії.

Кілька звітів свідчать про концентрацію ветеранів "Вагнера" навколо Бахмута, їхній досвід буде особливо потрібним у цьому секторі. 

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“Багато хто знайомий із нинішньою лінією фронту та українською тактикою на місцях, бо минулої зими воював на тій самій місцевості”, − зазначили британці.

Нагадаємо, про те що колишні "вагнерівці" повернулися на війну у складі сил Міноборони РФ написало CNN. Державна прикордонна служба України повідомила, що з 6000 "вагнерівіців" на території Білорусі нині залишилися близько 500. 

"Міграція" найманців "групи Вагнера" до Білорусі почалася в червні після невдалого заколоту власника так званої ПВК Євгена Пригожина. На тлі тривалого конфлікту із російським міністерством оборони Пригожин заявив, що російська кадрова армія обстріляла "вагнерівців" та оголосив похід на Москву. Дійти до російської столиці не встиг – зупинився після дзвінка путінського пособника Олександра Лукашенка. Але за декілька десятків годин протистояння "вагнерівці" встигли збити декілька російських військових літаків та вертольотів. 

Після завершення заколоту "вагнерівцям" поставили умову: виїхати до Білорусі або підписати контракти з міністерством оборони. Крім найманців, у Білорусі був помічений і сам Пригожин, хоча після цього він був і у РФ.

Пригожин вмер унаслідок авіакатастрофи в серпні. Разом із ним загинули і інші "топи" "групи Вагнера". Після цього табір "вагнерівців" у Білорусі стали розбирати. Станом на 22 серпня у ГУР Міноборони України говорили, що "група Вагнер" в Україні не воює, лише окремі бійці. 

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