"Підготувалися на трієчку", - Лана Зеркаль про опалювальний сезон

Російські обстріли пошкодили велику кількість інфраструктури. До того ж роками накопичувались проблеми, пов'язані з боргами, з відсутністю коштів. Тому не всі підготувалися до зимового періоду відповідно до планів.

Про це розповіла екс-радниця міністра енергетики, керівниця проекту ПРООН з відновлення критичної інфраструктури Лана Зеркаль в інтерв'ю Суспільному.

“Я не хочу створювати враження, що ми все зробили “на п'ятірку”. Я би сказала, що “на трієчку”, і що нам ще є, що дотягувати”, – зазначила Зеркаль.

Вона наголосила, що є проблеми в компанії "Центренерго".

"В них, дійсно, були пошкодження, і вони страждали від ураження і ракетами, і дронами. І там ще далеко від завершення всіх відновлювальних робіт", – розповіла Зеркаль.

Керівниця проекту ПРООН з відновлення критичної інфраструктури нагадала, що "Центренерго" є "суттєвим пазлом" української енергосистеми. До неї входить і Трипільська ТЕС, яка є виробником електроенергії для центру України, зокрема для Київської області.

Нагадаємо, раніше Міненерго зазначало, що українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.