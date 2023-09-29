Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
Ми зараз тестуємо модель переходу від парламентсько-президентської держави до президентської, – Корнієнко (доповнено)
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
МОН починає реорганізацію Національного авіаційного університету, - джерела в міністерстві
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
9 серіалів жовтня: жахи за Едґаром По, sci-fi детектив, пригоди піратів
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Як планувати оновлення України, яке за 10 років зробило б її країною з ВВП у трильйон
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Газовий шантаж провалився. Молдова не платитиме Росії “боргів”
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Заборона УПЦ МП відкладається? «Слуги» проти
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Зеленський підписав закон, який впроваджує новий вид покарання – пробаційний нагляд
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Заборонити заборонених. Парламент готує бан для проросійських політиків
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
Виплати військовослужбовцям і нова постанова Кабміну. Ні, 30 000 всім не повернуть
ГоловнаСуспільствоЖиття

"Підготувалися на трієчку", - Лана Зеркаль про опалювальний сезон

Зокрема, є проблеми в компанії "Центренерго".

"Підготувалися на трієчку", - Лана Зеркаль про опалювальний сезон
Лана Зеркаль
Фото: mfa.gov.ua

Російські обстріли пошкодили велику кількість інфраструктури. До того ж роками накопичувались проблеми, пов'язані з боргами, з відсутністю коштів. Тому не всі підготувалися до зимового періоду відповідно до планів.

Про це розповіла екс-радниця міністра енергетики, керівниця проекту ПРООН з відновлення критичної інфраструктури Лана Зеркаль в інтерв'ю Суспільному.

“Я не хочу створювати враження, що ми все зробили “на п'ятірку”. Я би сказала, що “на трієчку”, і що нам ще є, що дотягувати”, – зазначила Зеркаль.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Вона наголосила, що є проблеми в компанії "Центренерго". 

"В них, дійсно, були пошкодження, і вони страждали від ураження і ракетами, і дронами. І там ще далеко від завершення всіх відновлювальних робіт", – розповіла Зеркаль.

Керівниця проекту ПРООН з відновлення критичної інфраструктури  нагадала, що "Центренерго" є "суттєвим пазлом" української енергосистеми. До неї входить і Трипільська ТЕС, яка є виробником електроенергії для центру України, зокрема для Київської області.

Нагадаємо, раніше Міненерго зазначало, що українська ГТС та ПСГ готові працювати в умовах нульового транзиту російського газу. Також газотранспортна система готова до ОЗП 2023/2024 в умовах викликів війни, а вітчизняні ПСГ можуть бути використані як надійні сховища для зберігання європейського газу.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також заявив, що Україна в цьому опалювальному сезоні краще готова до нового етапу енергетичного терору з боку Росії, який вже розпочався.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies