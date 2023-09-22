Протягом листопада і до березня українська атомна генерація працюватиме в повному обсязі, - Галущенко

Міністр енергетики Герман Галущенко розповів у інтерв'ю Суспільному про роботу атомної енергетики взимку.

"Атомна генерація навіть без Запорізької станції все одно виробляє понад 50% електроенергії, тому це ключова наша генерація. Протягом листопада і до березня генерація працюватиме в повному обсязі, мається на увазі, дев'ять блоків підконтрольних нам", - сказав Галущенко.

Міністр уточнив, що станом на сьогодні плани щодо відновлення генерації виконані "приблизно на 80%".

На думку Галущенка, ризик блекауту взимку існує. Втім, все залежить від масштабів руйнувань.

"Навіть у разі, якщо вони будуть досить відчутними, це буде певний проміжок часу, який нам знадобиться на запуск енергосистеми. Тому тієї мети, яку росіяни собі ставили й, можливо, ставлять на цю зиму — це тотальний блекаут, скоріш за все не досягнуть", - зазначив Галущенко.

Нагадаємо, раніше Укренерго закликало бізнесменів готувати генератори та акумулятори.