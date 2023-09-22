Шмигаль анонсував оновлення пенсійної системи: що очікує українців

Щомісяця працевлаштовані українці сплачують внесок до пенсійного фонду, його перераховуватимуть у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про оновлення пенсійної системи, зокрема, запровадження балів для нарахування пенсій.

На засідання уряду Шмигаль сказав, що у 2025 році планують запустити накопичувальну складову пенсій, що дасть змогу отримати виплату в розмірі не менш ніж 50% від середньої заробітної плати протягом життя. Також запровадять бальну систему.

"У нарахуванні пенсій буде запроваджена бальна система. Вона вирівняє диспропорції між пенсіонерами, які давно вийшли на пенсію, і тими, хто зробив це нещодавно. Відповідно, виплати пенсіонерам, які виходили на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня", - сказав прем'єр.

Шмигаль розповів, що щомісяця працевлаштовані українці сплачують внесок до пенсійного фонду. Внесок перераховуватимуть у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

"Якщо ви платили внески із зарплати, яка є середньою по країні, — отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні — отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів", - пояснив глава уряду.

Потім ці бали щороку будуть так само перераховувати назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати. Так вдасться зробити солідарну пенсійну систему захищеною від інфляції та девальвації.

Глава уряду додав, що наступного року на Пенсійний фонд України спрямують 896 млрд грн, що майже на 125 млрд грн більше, ніж у 2023 році.

Із 1 березня 2024 року вдруге під час війни Кабмін проведе індексацію пенсій. "Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою і прозорою", - додав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада ухвалила надбавки до пенсій для жертв радянського режиму. Сума щомісячної надбавки до пенсії становитиме 4 200 гривень.

Через війну переселенці можуть підтверджувати трудовий стаж зі слів свідків. У Мінреінтеграції пояснили, що є випадки, коли українці, які виїхали з ТОТ, потребують підтвердження трудового стажу для пенсій, але не мають трудових книжок або відповідних записів.