У 2024 році Росія збільшить витрати на оборону до 6% ВВП, – Bloomberg

Наступного року Росія планує значно збільшити витрати на оборону. Розв’язана Путіним війна проти України продовжує перебудовувати економіку РФ за змінювати пріоритети фінансування.

Про це пише Bloomberg.

Витрати на оборону становитимуть 6% ВВП країни у 2024 році проти 3,9% у 2023 році та 2,7% у 2021 році, згідно з проєктом бюджетних планів, з якими ознайомилося видання. Очікується, що секретні витрати на секретні або невизначені статті зростуть майже вдвічі, оскільки Кремль продовжує намагатися уникнути ретельного аналізу наслідків війни.

Динаміка російського воєнного бюджету свідчить про зміну пріоритетів уряду на тлі бойових дій, які спричиняють значні фінансові втрати, кінця яких не видно. Планується, що наступного року витрати на оборону перевищать соціальні витрати, попри те, що Кремль готується до президентських виборів та попри безпрецедентні міжнародні санкції.

Згідно з проєктом пропозицій, обговорених урядом у п’ятницю, витрати на оборону зростуть до 10,8 трлн рублів (112 млрд доларів) у 2024 році з 6,4 трлн рублів цього року. Прогнозований оборонний бюджет буде втричі більший порівняно з 3,6 трлн рублів, виділеними в 2021 році, в останній рік перед тим, як Путін почав вторгнення в лютому 2022 року.

Секретні витрати зростуть до 11,1 трлн рублів з 6,5 трлн у 2023 році. Це становитиме 30% загальних бюджетних витрат, подвоївши секретну частку з історичного мінімуму в 14,9% у 2021 році. Витрати на соціальну політику в 2024 році планується на рівні 7,5 трлн рублів проти 6,5 трлн в 2023 році. У проєкті бюджету прогнозуються загальні витрати в 2024 році на рівні 36,6 трлн рублів, що на 15% більше, ніж цього року.

Незважаючи на зростання витрат на війну та вплив санкцій, уряд прогнозує надходження в розмірі понад 35 трлн рублів, що на 22% більше, ніж у 2023 році, а дефіцит скоротиться вдвічі до 0,9% ВВП у 2024 році з 1,8% цього року. Уряд РФ очікує, що дефіцит продовжить скорочуватися до 0,4% ВВП у 2025 році. Також очікується, що доходи від нафти і газу зростуть майже на чверть наступного року до 11,5 трлн рублів у 2024 році.

Уряд також розраховує отримати вищу середню ціну на свою нафту, важливе джерело доходу для країни. Прогноз базового сценарію, підготовлений разом із бюджетом, показав, що середня ціна на російську нафту в 2024 році становитиме 71,30 долара за барель проти 63,40 долара цього року. Це також вище, ніж оцінка, зроблена раніше цього місяця, згідно з якою ціна за барель російської нафти в 2024 році становитиме 66,30 доларів.

Нагадаємо, за оцінкою видання Forbes, за 18 місяців повномасштабного вторгнення в Україну РФ витратила на війну близько 167,3 млрд доларів.