Укрзалізниця переводить групові замовлення квитків в онлайн

Укрзалізниця переводить збір заявок на поїздки груп від 10 осіб в електронний формат.

Про це у Телеграмі повідомила прес-служба перевізника.

Це дозволить створити централізовану чергу заявок, за допомогою чого пасажир отримуватиме чітке розуміння статусу свого замовлення та не матиме необхідності зайвий раз їхати до каси.

Зазначається, що раніше, щоб оформити групові квитки, треба було двічі звертатися до кас вокзалів: спочатку для ручного заповнення заяви й попереднього резервування, а потім щоб здійснити оплату послуги.

"Наразі оформити заявку й оплатити бронювання можна віддалено, а касу відвідати тільки на фінальному етапі отримання квитків", - пояснили в УЗ.

В "Укрзалізниці" також підкреслили, що для більш плавного звикання до переходу в онлайн касири залізниці протягом двох тижнів ще прийматимуть заявки у виключних випадках та допомагатимуть із переходом на сайт.

Раніше Укрзалізниця повідомила, що потяги з Києва та Чопа до Відня можуть затримуватись, оскільки Угорщина розпочала роботи з реконструкції залізниці.