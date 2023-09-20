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Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо збільшення видатків держбюджету для сектору безпеки та оборони

Йдеться про виділення додаткових 328,5 млрд грн видатків у цьому році.

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт щодо збільшення видатків держбюджету для сектору безпеки та оборони
Фото: rada.gov.ua

Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроєкт 10038 щодо збільшення видатків держбюджету для сектору безпеки та оборони. “За” - 302 депутати. 

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк. 

“Рада ухвалила тільки в першому читанні Бюджету підтримав (#10038) про зміни у Бюджет 2023 і виділення додаткових +328,5 млрд грн видатків у цьому році”, - написав нардеп.

Він зазначив, що до другого читання нардепи будуть прибирали видатки на БЕБ (+68%) і наполягати на додаткових видатках на Міноборони.

Розгляд закону в цілому відбудеться тільки в жовтні.

“Економічна правда” повідомляє, що урядовий проєкт закону пропонує збільшити видатки цьогорічного бюджету на 317 млрд грн, з яких майже 303 млрд грн пропонується спрямувати на потреби оборони. 

Крім цього, пропонується збільшити видатки на допомогу на проживання ВПО (на 16,5 млрд грн), на "швидке відновлення" (на 5,97 млрд грн). Також будуть збільшені видатки на МЗС (на 1,2 млрд грн) та на видання шкільних підручників для 5 і 6 класу (на 552,8 млн грн).

Водночас планується скорочення інших видатків на 11,4 млрд грн, в основному за рахунок зменшення видатків на обслуговування державного боргу (на 10,7 млрд грн). 

Нагадаємо, минулого тижня уряд вніс до ВР законопроєкт про держбюджет на наступний рік. На сайті парламенту текст законопроєкту поки що відсутній.

15 вересня уряд схвалив проєкт бюджету на 2024 рік з власними доходами загального фонду бюджету у 1 трлн 560 млрд гривень та видатками загального фонду у 3 трлн 108 млрд гривень. За словами голови уряду Дениса Шмигаля, ключовий акцент цього проєкту – оборона й безпека України.

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