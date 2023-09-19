Стефанчук: У військових має бути дещо інший режим декларування

Верховна Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозиції президента Володимира Зеленського до закону про відновлення електронного декларування для посадовців держави та місцевого самоврядування (законопроєкт №9534), які передбачають дещо інший режим декларування для військовослужбовців та членів їхніх родин.

Про це в ефірі телемарафону повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук, передає "Інтерфакс-Україна".

"Декларації мають бути відкритими і водночас вони мають відповідати безпековому аспекту. Тому що військовослужбовці, члени їхніх сімей, безумовно, повинні мати дещо інший режим, пов'язаний із декларуванням: десь це може бути тимчасове недекларування з декларуванням після війни, десь можуть бути інші моменти. Саме на це і відреагував президент України, який також вніс свої пропозиції до цього законопроєкту в межах президентського вето", - сказав.

Стефанчук переконаний, що Рада на найближчому пленарному засіданні розгляне пропозиції президента й ухвалить цей законопроект "так, як має бути".

Нагадаємо, 5 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт №9534 у другому читанні та в цілому. Документ залишає декларації закритими щонайменше на рік. Крім того, в ньому підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала завідомо недостовірні відомості в декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру корупціонерів.

На тлі численних журналістських розслідувань про дороговартісні надбання депутатів за період війни таке рішення викликало обурення, тож петиція із проханням ветувати документ швидко зібрала необхідні для розгляду голоси.

У Раді подовження можливості тримати свої статки подалі від очей суспільства пояснювали по-різному. Виключений зі "Слуги народу" Микола Тищенко, приміром, говорив, що це потрібно, щоб про майно не дізналася ФСБ. Голова фракції СН Давид Арахамія запевняв, що документ проголосували в "прохідному для зарахування нашими міжнародними партнерами". За його словами, з проханням закрити декларації зверталися декларанти з прифронтових громад, родичі яких можуть бути в небезпеці через оприлюднення даних.

Відразу після ухвалення закону НАЗК закликало президента накласти вето на цей документ. Зеленський ветував закон 12 вересня. У своїх пропозиціях він заявив про необхідність зробити відкритим доступ до Реєстру декларацій, але з урахуванням низки особливостей щодо певних груп декларантів (військовослужбовців). Докладніше про це читайте в матеріалі LB.ua "Декларування військових: окремі категорії та гарантії безпеки".