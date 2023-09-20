У Черкасах рекетир "вибивав" гроші з родин загиблих воїнів ЗСУ

Служба безпеки затримала у Черкасах зловмисника, який вимагав з родин загиблих українських воїнів частку від грошової допомоги, яку вони отримували від держави.

Про це СБУ повідомила у Telegram.

Зокрема, мова йде про одноразову виплату у розмірі 15 млн гривень після загибелі захисника на війні. У разі відмови – рекетир погрожував потерпілим насильством та фізичною розправою, у тому числі над їхніми дітьми. Служба безпеки задокументувала, що фігурант у такий спосіб вимагав майже 800 тис. гривень від матері та сестри військового ЗСУ, який загинув навесні 2022 року під Сєвєродонецьком.

Щоб "вибити" суму, зловмисник регулярно тероризував родину загиблого воїна і погрожував жінкам убивством. У ході оперативних заходів співробітники СБУ затримали рекетира "на гарячому" під час передачі йому частини "данини" у розмірі 200 тис. гривень.

За даними слідства, затриманим є місцевий житель, який використовував власні зв’язки серед мешканців регіону, щоб отримати інформацію про родичів загиблих українських захисників. Дізнавшись про отримання постраждалими сім’ями державної допомоги, фігурант телефонував їм з анонімних номерів та вимагав "свій відсоток". Під час обшуків за місцем його проживання виявлено мобільні телефони, які він використовував у злочинній діяльності. Також у нього вилучено дві бойові гранати.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану) та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і точної кількості потерпілих. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ у Черкаській області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ та Нацполіція затримали у Житомирській області банду рекетирів, які вимагали гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині.