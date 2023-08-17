Банда рекетирів на Житомирщині вимагала гроші з військовослужбовця ЗСУ, - СБУ

СБУ та Нацполіція затримали у Житомирській області банду рекетирів, які вимагали гроші з військовослужбовця ЗСУ і погрожували його вагітній дружині.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

“Щодня зловмисники “вибивали” з людей великі суми коштів під вигаданими приводами або через штучно спровоковані конфліктні ситуації”, - розповіли в СБУ.

Тих, хто відмовлявся платити, учасники банди викрадали та відвозили до спеціально облаштованих катівень у місті Коростишів.

Там рекетири застосовували до потерпілих особливо жорстокі тортури. Наразі перевіряється інформація про зґвалтування фігурантами декількох жінок.

Співробітники СБУ задокументували факт вимагання 190 тис. гривень з військовослужбовця однієї з бойових бригад, яка виконує завдання на передовій.

Якщо ж воїн не передасть рекетирам всю суму грошей, члени банди погрожували покалічити, а потім вбити його вагітну дружину.

СБУ затримала двох лідерів та шістьох активних учасників банди при спробі передачі їм частини грошей від потерпілого.

Злочинне угруповання організували двоє місцевих кримінальників, які залучили своїх знайомих, котрі раніше вже притягувались до відповідальності за особливо тяжкі злочини.

Під час обшуків було виявлено:

велику суму готівки, одержану злочинним шляхом;

незареєстровані бойові засоби ураження;

кастети, бейсбольні бити та різноманітну холодну зброю;

списки потерпілих;

банківські картки та мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Затриманим планується повідомити про підозру за ч. 4 ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану, поєднане із заподіянням тяжкого тілесного ушкодження).

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників банди, їм загрожує до 12 років тюрми.

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Фото: Пресслужба СБУ

Нагадаємо, в результаті спецоперації у Кропивницькому нейтралізовано злочинне угруповання рекетирів, яке очолював чинний депутат міської ради.