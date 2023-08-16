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В Києві до кінця жовтня обмежуватимуть рух Воскресенским проспектом

Швидкість на ділянці обмежать до 40 км/год.

В Києві до кінця жовтня обмежуватимуть рух Воскресенским проспектом
Фото: Пресслужба КМДА

Завтра, 17 серпня, на Воскресенському проспекті в Києві почнуться роботи з влаштування захисного тонкошарового покриття. 

Про це повідомила пресслужба КМДА.

Через проведення робіт фахівці послідовно перекриватимуть смуги. Швидкість на ділянці обмежать до 40 км/год.

В КМДА наголошують, що застосування технології “СларіСіл” дозволить не тільки відновити основні властивості покриття, але й істотно продовжити час його експлуатації та відтермінувати проведення капітального ремонту.

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Загалом на Воскресенському проспекті облаштують захисне тонкошарове покриття на площі 93 тис. кв. м.

Згодом комунальники нанесуть на дорогу розмітку з використанням холодного пластику.

Нагадаємо, у Києві на мостах Патона та Метро зафіксували суттєві пошкодження. Зокрема, суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.

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