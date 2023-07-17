У Києві на мостах Патона та Метро зафіксували суттєві пошкодження. Зокрема, суцільну корозію балок та головних елементів прогонів, поздовжні тріщини у поверхнях опор з утворенням сталактитних відкладень всередині, руйнування бетону, наскрізну корозія балок у місцях зʼєднання з поперечними вузлами.

Їх виявили під час перевірки Комісії з перевірки стану мостових споруд. Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Міст Патона та міст Метро мають пропускну здатність 150 тисяч транспортних засобів на добу, високу інтенсивність руху та значний вплив на економіку столиці. Тепер головне завдання – з’ясувати реальний технічний стан та розробити покроковий план щодо ремонту та утримання.

"Стабільна та безпечна робота мостів в умовах воєнного стану – це питання нашої обороноздатності. Від стану інфраструктури залежить, як швидко відбуватиметься забезпечення військовими та гуманітарними вантажами. Ми готові відкрито говорити про проблеми, які існують в інфраструктурі, для того, аби оперативно їх вирішити. Перший етап оцінки стану мостів почався зі столиці. На черзі – мостові споруди в інших регіонах. Особливу увагу приділимо позакласним об’єктам з великою інтенсивністю руху та важливими з точки зору логістики і мобільності населення", – наголосив заступник міністра інфраструктури Сергій Деркач.

У 2018 році під час обстеження мосту Патона експертами він був визнаний непрацездатним. Огляд об’єкту, згідно з регламентом, мав відбуватися кожного року. Утім, остання перевірка відбулася 2020 року. Тобто, три роки не було жодного обстеження. Крім того, в 2018 році також повідомлялося, що в Києві 75 мостів перебувають в аварійному стані, три – у передаварійному.

У січні 2023 рокурозпорядженням КМДА замовником робіт з реставрації мосту Патона визначено Службу відновлення Київської області. Проте, балансоутримувачем об’єкту лишається Київська міська адміністрація, яка відповідає за належний стан. При цьому, передача функцій замовника Службі відновлення у Київській області тривала понад рік.

Наприкінці серпня Служба відновлення оголосить тендер на проєктування реставраційних робіт мосту Патона.

У червні 2018 року проєктувальник столичного мосту Метро заявив про загрозу його руйнування будь-якої миті. Влада Києва закликала жителів не панікувати, оскільки до моменту аварійності споруди залишилося ще кілька років і заявила, що планує розпочати капремонт мосту Метро в 2019 році.

Нагадаємо, єдиний столичний міст, який добудували за останні роки – Дарницький. 6 липня був відкритий рух двома новозбудованими з’їздами в бік мосту Патона та мікрорайону Осокорки. Відкриття розв’язки дозволило в рази пришвидшити пересування столицею та заощадити півмільярда гривень витрат автомобілістів.