Кличко з початку війни не бачив президента: "Там не вважають за потрібним спілкуватись з очільником міста"

При цьому мер міста підкреслив, що зараз не час для звинувачень – сьогодні важливе обʼєднання.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що від початку повномасштабного вторгнення не мав змоги побачитися із президентом України. У інтервʼю LB.ua він розповів, що "багато разів відсилав повідомлення і телефонував, але там не вважають за потрібне спілкуватись з очільником міста".

Він також сказав, що не перетинався із главою держави в межах конференцій та міжнародних поїздок. При цьому Кличко наголосив, що президент "виконує важливу функцію в умовах війни як головнокомандувач (верховний головнокомандувач – Ред.), і ми повинні робити все для того, щоб усе, що стосується оборони, безпеки, у нього виходило".

"Зараз не той час робити звинувачення через якісь речі. Сьогодні вкрай важливе об'єднання. Я сподіваюся, що ці мої слова почують ті люди, у яких вистачить розуму. Всі повинні об'єднатися, як кулак. І ті виклики, які у нас є, дуже загрозливі для всієї країни. А іноді таке враження, що ми вже перемогли. У нас вже плани йти на Москву, багато речей лунають. Складно, дуже складно, спілкуючись з хлопцями, виїжджаючи туди, на фронт. Я бачу, що ситуація не така, як іноді тут в Києві, де атмосфера зовсім невоєнна, є ілюзія миру. Там складно, дуже складно. І на питання (коли закінчиться війна. – С.К.) – в цьому, сподіваємось, році", – сказав Кличко.

Після зміни влади в 2019 році відносини між мером столиці і центральною владою були досить напруженими, особливо на тлі спроб позбавити Кличка повноважень голови КМДА, зокрема "Законом про столицю", що так і не ухвалений в другому читанні. Мер столиці неодноразово заявляв, що на міську владу чинять тиск, зокрема в контексті оголошення підозри посадовцям КМДА. Докладно про розслідування проти столичних посадовців та до чого тут Андрій Єрмак – читайте в повній версії інтервʼю.