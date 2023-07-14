“Вагнерівці” не беруть жодної істотної участі в бойових діях в Україні, – Пентагон

При цьому, за даними Пентагону, більшість “вагнерівців” все ще перебуває на окупованій території України.

Прессекретар Пентагону Пет Райдер заявив, що найманці ПВК «Вагнера» більше не беруть істотної участі в бойових діях в Україні.

Про це повідомляє The Guardian.

“На даному етапі ми не бачимо, що сили ПВК «Вагнера» беруть участь у будь-якому значному обсязі для підтримки бойових дій в Україні”, — заявив Пет Райдер.

Він зазначив, що “більшість” бойовиків “Вагнера” все ще перебуває в районах окупованої Росією України.

Нагадаємо, на цьому тижні Єнс Столтенберг повідомив, що військовий блок НАТО не помітив жодних переміщень бойовиків ПВК “Вагнера” до Білорусі. При цьому Польща почала перекидати понад 1000 військових на схід країни на тлі зростання занепокоєння, що присутність вагнерівців у Білорусі може призвести до посилення напруги на її кордоні.

Раніше моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь. Однак 6 липня на пресконференції Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".