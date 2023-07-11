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НАТО не помітило жодних переміщень вагнерівців до Білорусі

Блок стежить за ситуацією.

НАТО не помітило жодних переміщень вагнерівців до Білорусі
Єнс Столтенберг
Фото: EPA/UPG

Військовий блок НАТО не помітив жодних переміщень бойовиків ПВК “Вагнера” до Білорусі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

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“Ми дуже уважно стежимо за ситуацією”, − сказав Столтенберг.

На вихідних Польща почала перекидати понад 1000 військових на схід країни на тлі зростання занепокоєння, що присутність вагнерівців у Білорусі може призвести до посилення напруги на її кордоні.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь. Однак 6 липня на пресконференції Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".

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