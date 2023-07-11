НАТО не помітило жодних переміщень вагнерівців до Білорусі

Військовий блок НАТО не помітив жодних переміщень бойовиків ПВК “Вагнера” до Білорусі.

Про це повідомив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише The Guardian.

“Ми дуже уважно стежимо за ситуацією”, − сказав Столтенберг.

На вихідних Польща почала перекидати понад 1000 військових на схід країни на тлі зростання занепокоєння, що присутність вагнерівців у Білорусі може призвести до посилення напруги на її кордоні.

Нагадаємо, моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що у Білорусі можуть перебувати близько 200 "вагнерівців". За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь. Однак 6 липня на пресконференції Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".