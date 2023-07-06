Попри заперечення Лукашенка у Білорусі можуть перебувати 200 "вагнерівців"

Незважаючи на заяву самопроголошеного президента Олександра Лукашенка про те, що найманці "Вагнера" не перекинуті до Білорусі, близько 200 "вагнерівців" можуть перебувати в країні.

Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".

Згідно з повідомленням, близько 200 найманців ПВК "Вагнер" зараз можуть перебувати на території військового полігону "Лосвідо" (Вітебська область).

Цей полігон знаходиться в приблизно 52 км. від кордону з РФ та приблизно у 150 км. від кордону із Латвією. За попередніми даними, там бійці ПВК "Вагнер" навчають стрілянини деякі підрозділи ЗС Республіки Білорусь.

"Зазначимо, що масштабного переміщення до Білорусі найманців ПВК "Вагнер" поки що не зафіксовано, як і не зафіксовано прибуття до Білорусі тактичної ядерної зброї, попри твердження Лукашенка", – наголошують в моніторинговій групі.

Нагадаємо, за домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії ватажок "вагнерівців" Олександр Пригожин мав вирушити у Білорусь. Однак сьогодні на пресконференції Лукашенко заявив, що на території країни зараз немає ані Пригожина, ані "вагнерівців".