Обвинувачений визнав свою вину та розкаявся у скоєному. Тепер його відправлять на 2 роки до дисциплінарного батальйону.

Заступника командира військової частини визнано винним у вимаганні з дружини загиблого бійця “відсотка” за призначення допомоги.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області визнав винним заступника командира військової частини у зловживанні впливом. Вироком суду йому призначено покарання у вигляді 2 років тримання у дисциплінарному батальйоні.

Обвинувачений на судовому засіданні визнав свою вину та розкаявся у скоєному злочині.

Зазначається, що в березні 2022 року заступник командира військової частини повідомив дружині загиблого бійця, що вона та її діти можуть отримати грошову допомогу від держави у сумі 15 млн грн. Він пообіцяв посприяти з оформленням та пришвидшити виплату, якщо йому віддадуть відсоток від неї – 150 тисяч гривень.

Військовослужбовця було затримано під час одержання обумовленої суми. Наступного дня йому повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 КК України).

Нагадаємо, нещодавно заступник міністра оборони повідомив про звільнення офіцера Закарпатського обласного ТЦК через побиття жінки військового. Тепер його діям дадуть оцінку правоохоронні органи та суд.