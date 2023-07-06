Збройні сили мають успіхи на Таврійському напрямку, – Тарнавський

Втрати ворога вбитими та пораненими за останню добу сягнули понад 3 роти.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерал Олександр Тарнавський заявив про успіхи Сил оборони України на Таврійському напрямку та знищення за останню добу 47 одиниць ворожої техніки і п'яти складів боєприпасів.

Про це Тарнавський повідомив у Telegram.

"На Таврійському напрямку триває просування Сил оборони вперед і звільнення наших територій. Воїни мають успіхи", – зазначив командувач.

Артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 293 вогневі завдання. Втрати ворога вбитими та пораненими за останню добу сягнули понад 3 роти. Серед знищеної техніки загарбників – 6 танків, 3 бойові бронемашини, 4 гармати Д-30, гармата 2С5 "Гіацинт-С", гаубиця "Мста-С", дві самохідні артилерійські установки "Акація", 2 станції радіоелектронної боротьби й автомобільна техніка.

Також протягом доби знищені чотири російські безпілотники Zala й один Supercam, комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М", зенітний ракетний комплекс "Бук" і радіолокаційний комплекс розвідки та контролю стрільби "Зоопарк".

Нагадаємо, за інформацією Генштабу ЗСУ, противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках, де протягом минулої доби відбулось 38 бойових зіткнень.