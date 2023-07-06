Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до цього часу, – Шмигаль

Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до цього часу.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Українська армія на полі бою довела, що є однією з найсильніших у світі. Так буде і після нашої перемоги. Під час наради з віцепрем’єр-міністром Михайлом Федоровим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим, міністрами Олексієм Резніковим, Ігорем Клименком, Олександром Камишіним та представниками ЗСУ щодо реформи безпеки та оборони «Український щит» обговорили також бачення Нової української армії”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що першочергове завдання – це завершити перехід Сил безпеки та оборони України на стандарти НАТО. В усіх аспектах: від техніки та зброї до планування і аналізу. Після завершення війни Україна відмовиться від призову в тому вигляді, як він існував до війни. Основою оборони стане професійна армія.

Одночасно буде створено два компоненти резерву. Всі військовозобов’язані будуть постійно проходити обов’язкові навчання за визначеними військовими спеціальностями.

Ще один компонент Нової української армії – це розвиток ВПК.

“Україна вже активно нарощує виробництво зброї та техніки. Більше того, запускаємо нові програми та проєкти. Приватний бізнес має стати повноцінним партнером держави у воєнно-промисловому комплексі. Буде створена нова система оборонних закупівель, яка включатиме активну взаємодію з міжнародним партнерами та довгострокове бюджетне планування”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що окремо на нараді порушили питання військово-патріотичного виховання та розбудови системи національного спротиву.

Нагадаємо, 29 червня Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю. Верховна Рада України скоротила перелік осіб, які можуть отримати відстрочку від призову на військову службу.

Зазначимо, в Україні готують закон щодо покарання військовозобов'язаних, які незаконно виїхали з України під час війни. Міністр внутрішніх справ зауважив, що зараз не передбачено ніяких покарань для тих, хто незаконно перетнув кордон і потім повернувся в Україну.

Раніше Верховна Рада зменшила граничний вік перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.

2 травня ВР продовжила строк дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації до середини серпня. Воєнний стан та мобілізація будуть продовжені з 20 травня 2023 строком на 90 днів до 18 серпня.