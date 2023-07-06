СБУ знайшла докази співпраці блогера Шарія та ФСБ Росії

Йому оголосили підозру у вчиненні державної зради в умовах воєнного стану.

Служба безпеки України оголосила нову підозру проросійському блогеру Анатолію Шарію та встановила докази його роботи на ФСБ РФ.

На замовлення російських спецслужб він брав участь у підготовці і поширенні постановочних відеороликів, де рашисти допитують українських полонених. Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

"Зокрема, Шарій особисто підказував фсб як правильно знімати допит і які запитання ставити військовополоненим. А вже після зйомок монтував відео, вирізаючи із нього «невигідні» для рф моменти", – зазначили в Службі безпеки.

"Змонтовані" сюжети ворог потім використовував для штучної дискредитації військово-політичного керівництва України, у тому числі на міжнародній арені.

За даними слідства, Шарій був залучений до негласної співпраці кадровим співробітником 5-ї служби фсб Косенком М.Ю.

Комунікувати з російськими спецслужбами блогеру допомагав спільник у тимчасово окупованому Севастополі – ексочільник Головного управління Національної поліції у Вінницькій області Антон Шевцов, який на початку цього року вже отримав підозру у державній зраді.

Саме від нього Шарій отримав відео з допитів двох полонених військових ЗСУ. Після "монтажу" файлів їх "погодили" з представником спецслужби рф. Потім Шарій "доповнив" деструктивний сюжет власними коментарями, виклав на своїх інтернет-платформах та відзвітував своїм кураторам, надіславши посилання на публікації.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шарію про підозру за ч. 2 ст. 28 і ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, за попередньою змовою групою осіб).

Обидва фігуранти переховуються від правосуддя.

У Офісі генерального прокурора повідомили, що Шарій з 2019 року фактично проживає на території Королівства Іспанія, звідки організовує піар-акції проросійської спрямованості, створює й поширює політично заангажовані тенденційні сюжети антиукраїнського змісту.

У лютому 2021 року СБУ повідомила про підозру Шарію за ч 1. ст. 111 (державна зрада) і ч. 1. ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками) Кримінального кодексу України.