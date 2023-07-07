МАГАТЕ "досягає прогресу" в інспектуванні деяких ділянок ЗАЕС, – Гроссі

Однак доступу на дах електростанції немає.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) "домагається прогресу" в інспектуванні кількох ділянок Запорізької АЕС.

Про це заявив сьогодні глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, пише CNN.

"Я думаю, що ми досягаємо прогресу", – сказав Гроссі журналістам у Токіо.

Він додав, що офіційні особи МАГАТЕ відвідали об’єкти, включно з басейнами для охолодження, і не побачили "жодних ознак вибухових речовин або мін у цих місцях".

Однак, за словами Гроссі, спостережний орган ООН за ядерною зброєю ще не отримав доступу до даху. Глава МАГАТЕ нагадав, що "ЗАЕС перебуває у зоні активних бойових дій, і для доступу на об'єкт потрібен час".

Нагадаємо, у вівторок 4 липня президент України Володимир Зеленський попередив, що Росія може використовувати ЗАЕС як зброю. Він звинуватив російських військових у розміщенні на дахах АЕС "об’єктів, схожих на вибухівку".

Запорізька АЕС є найбільшою атомною станцією в Європі та перебуває під контролем Росії з березня минулого року. Її розташування у зоні бойових дій означає, що обстріли неподалік є звичайним явищем. Об'єкт часто відключали від енергомережі України, що неодноразово викликало побоювання через можливу ядерну аварію.