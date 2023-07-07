НАТО стане сильнішим з Україною у своєму складі, а не без неї, – генерал Марк Карлтон Сміт

Президенту РФ Путіну немає сенсу закінчувати війну в Україні, щоб не допустити її вступу до НАТО. Тому вимоги до членства в Альянсі варто змінити, дозволивши Україні вступити до НАТО попри бойові дії.

Про це заявив ексглава Генштабу Великої Британії, генерал Марк Карлтон Сміт в ексклюзивному коментарі lb.ua.

"Вочевидь, найкращою гарантією безпеки України має стати вступ до НАТО. Нам кажуть, що це неможливо через війну. А який сенс Путіну завершувати війну, якщо єдина можливість втримати Україну поза Альянсом – це постійно вести бойові дії і тримати окуповані території? Може, у цей непростий історичний момент варто змінити вимоги до членства", – зазначив Марк Карлтон.

Він вважає, що "зараз не той момент, коли потрібно грати у стратегічну невизначеність щодо майбутніх гарантій безпеки Україні". На його думку, це не сприяє підтримці духу супротиву та боєздатності українських Збройних сил. І це не на користь міжнародному співтовариству, адже Путін не отримає чіткого сигналу, що ця війна є незаконною і має бути припинена.

"Я не вважаю, що бюрократичні протоколи, які можуть застосовуватися в мирний час для залучення нових членів НАТО, є слушними механізмами в тій динамічній ситуації, в якій зараз перебуває Україна. Я також вважаю, що Альянс визнає, що війна, яку сьогодні веде Україна, є першою фазою зі стримування та подальшої протидії глибоко безрозсудній та реваншистській Росії. Альянс стане сильнішим завтра з Україною у його складі, а не без неї. І стримувальна позиція НАТО буде міцнішою за участі України. Тепер питання в умовах та термінах, пов'язаних із набуттям Україною повноцінного членства", – сказав генерал.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що поки Україна перебуває у стані війни, вона не може стати членом НАТО. За його словами, критерії членства в НАТО включають "відсутність відкритих прикордонних конфліктів".

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що приєднання України до НАТО не відбудеться, поки триває війна, але шлях до членства в майбутньому відкритий. Таку ж думку озвучував глава британського оборонного відомства Бен Воллес.