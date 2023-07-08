Поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС після теракту на Каховській ГЕС, - Нєбитов

Наразі алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації повністю відпрацьований, але ця інформація має гриф обмеження.

Поліція разом з відповідними державними структурами та органами місцевого самоврядування відпрацювали алгоритм дій в разі підриву дамби Київської ГЕС.

Про це розповів начальник ГУ Нацполіції України в Київській області Андрій Нєбитов.

"...ГЕС будувалися так, що зруйнувати їх ракетним ударом фактично неможливо. Каховську ГЕС руйнували зсередини шляхом закладання дуже великої кількості вибухівки. Тобто, щоб зруйнувати Київську ГЕС, потрібна потужна диверсійно-розвідувальна робота ворога, - ми робимо все, щоб цього не сталося. Під час повномасштабної війні всі наші об’єкти критичної інфраструктури, не тільки ГЕС, перебувають під охороною ЗСУ, Нацгвардії і частково поліції. Військовослужбовці ЗСУ і Нацгвардії в цілодобовому режимі охороняють ці об’єкти", - розповів Нєбитов.

Він додав, що після теракту на Каховській ГЕС поліція посилила патрулювання біля Київської ГЕС.

Нєбитов розповів, що правоохоронці порахували човни і всі наявні плавзасоби, та продумали, як будуть проводити рятувальну операцію, якщо це буде необхідно. Всі ці розрахунки були проведені з урахуванням досвіду підтоплення в Херсонській області. Правоохоронці продумали, які комерційні структури зможуть задіяти для порятунку людей та тварин.

Наразі алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації повністю відпрацьований, але ця інформація має гриф обмеження.

Раніше командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що Київська ГЕС прикрита від ударів з повітря, і від дій диверсійно-розвідувальних сил противника.