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Київська ГЕС прикрита від ударів з повітря, - Наєв

Також у цьому районі унеможливлені дії диверсійно-розвідувальних сил противника.

Київська ГЕС прикрита від ударів з повітря, - Наєв
Сергій Наєв
Фото: Об’єднані Сили ЗСУ

Підірвана ворогом дамба Каховської ГЕС - не єдина, де росіяни намагалися заподіяти шкоду.

Про це заявив у Facebook командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були марні", - сказав Наєв.

Як випливає зі слів Наєва, однією з таких цілей могла бути дамба Київської ГЕС.

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", - заявив Наєв.

За його словами, зазначений комплекс заходів впроваджений і вже діє.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ. 

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.

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