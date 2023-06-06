Київська ГЕС прикрита від ударів з повітря, - Наєв

Також у цьому районі унеможливлені дії диверсійно-розвідувальних сил противника.

Підірвана ворогом дамба Каховської ГЕС - не єдина, де росіяни намагалися заподіяти шкоду.

Про це заявив у Facebook командувач Об'єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв.

"Ворог і до цього намагався якимось чином зашкодити нашим дамбам на річці Дніпро, але його дії були марні", - сказав Наєв.

Як випливає зі слів Наєва, однією з таких цілей могла бути дамба Київської ГЕС.

"Що стосується Київської ГЕС, то вона перебуває в зоні відповідальності угруповання сил і засобів оборони Києва, яке підпорядковане мені. Нами вжиті відповідні заходи з безпеки: як щодо прикриття від ударів з повітря, так і щодо неможливості дій диверсійно-розвідувальних сил противника", - заявив Наєв.

За його словами, зазначений комплекс заходів впроваджений і вже діє.

Нагадаємо, сьогодні вночі російська армія підірвала Каховську ГЕС. Десятки населених пунктів затоплені, більшість з них – окуповані РФ.

Через підрив Каховської ГЕС в Херсонській області евакуйовано близько 1 тис. 300 осіб.